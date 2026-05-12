GT vs SRH: सुदर्शन-सुंदर के तूफानी अर्धशतकों के दम पर गुजरात ने हैदराबाद के सामने रखा 169 रनों का लक्ष्य

GT vs SRH Match Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में 56वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मेजबान जीटी ने चार विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए हैं। जीटी के लिए साई सुदर्शन ने 44 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्‍कों की मदद से 61 रन तो वॉशिंगटन सुंदर ने महज 33 गेंदों पर सात चौके और एक छक्‍के की मदद से अर्धशतकीय पारियां खेली हैं।