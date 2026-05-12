GT vs SRH: साई सुदर्शन ने हैदराबाद के गेंदबाजों की बनाई रेल, अर्धशतक के साथ हेनरिक क्लासेन से छीनी ऑरेंज कैप

GT vs SRH: आईपीएल 2026 में मंगलवार को गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच से पहले 14-14 अंकों के साथ दोनों ही टीमें आरसीबी को पीछे छोड़ 16 अंक के साथ पहला स्थान और प्‍लेऑफ का टिकट पाने के लिए दो-दो हाथ कर रही हैं। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी जीटी ने साई सुदर्शन के अर्धशतक की बदौलत 15 ओवर में 144 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही साई सुदर्शन टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बन गए हैं।