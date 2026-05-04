‘मैं एक प्राइवेट प्लेन भेजूंगा, तुम मैच खेलो’, मार्क वुड ने किया बीमारी के दौरान IPL मालिक के चौंकाने वाले ऑफर का खुलासा

वुड ने बताया कि सीजन के बीच में उन्हें तेज बुखार हो गया था और वह ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, तभी फ्रेंचाइजी मालिक के फोन आने शुरू हो गए। उन्‍होंने बताया कि लगभग पांच मैचों के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और (अगला) मैच लगभग तीन दिन बाद था। हर आधे घंटे में डॉक्टर मेरे कमरे में आते और मेरे वाइटल्स (शारीरिक संकेतों) की जांच करते। हालात साफ तौर पर बेहतर नहीं हो रहे थे, लेकिन इससे मालिक का लगातार हाल-चाल लेना बंद नहीं हुआ।