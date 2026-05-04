PSL 2026: बाबर आजम की पेशावर जाल्मी ने खत्म किया खिताब का सूखा, फाइनल में हैदराबाद किंग्समेन को रौंदा

यह जीत न सिर्फ पेशावर के लिए, बल्कि एक तरह से पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी है, जो बाबर आजम की शानदार फॉर्म में वापसी का ऐलान करती है। कप्तान टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, भले ही वे फाइनल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने 73 की औसत और 145 के स्ट्राइक रेट से 588 रन बनाए, जिसमें दो शतक भी शामिल हैं। 31 साल का यह खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब दौर से गुजर रहा था, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन भी शामिल था। लेकिन, अब वह टी20 इंटरनेशनल टीम में ज्‍यादा आत्मविश्वास और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वापसी कर सकते हैं।