पंजाब किंग्स को मिला एक और स्टार, 47 पर आधी टीम हो गई थी ढेर, फिर दिखाया अपना कमाल

प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब किंग्स की पारी की शुरुआत की। अब तक दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में थे लेकिन इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके। टीम को पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्य (2) और तीसरी गेंद पर कूपर कोनोली (0) के रूप में लगातार दो झटके लगे। किंग्स ने महज 2 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। प्रभसिमरन ने कप्तान श्रेयस अय्यर (19) के साथ दूसरे विकेट के लिए 29 गेंदों में 33 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 35 के स्कोर तक पहुंचाया। प्रभसिमरन 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद टीम ने 47 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए।