10 जुलाई को पूरा होगा भारतीय वूमेंस टीम का एक सपना, हरमनप्रीत कौर ने BCCI को दिया धन्यवाद

भारतीय टीम को ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। इस ग्रुप से दो ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। जब भारतीय टीम इंग्लैंड रवाना होगी तो उनका सपना वर्ल्ड कप जीतना तो है ही, साथ में एक और सपना पूरा होने जा रहा है। वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगी और यह मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। आपको बता दें कि हर क्रिकेटर का एक सपना होता है कि वह लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेले।