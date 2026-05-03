3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

10 जुलाई को पूरा होगा भारतीय वूमेंस टीम का एक सपना, हरमनप्रीत कौर ने BCCI को दिया धन्यवाद

IND W vs ENG W One Off Test: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के बाद भारतीय टीम लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगी। यह मुकाबला 10 से 14 जुलाई के बीच खेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 03, 2026

Smriti Mandhana and Harmanpreet Kaur

हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना (फोटो- IANS)

India Women's vs England Women's: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 (Women's T20 World Cup 2026) से पहले भारतीय टीम तीन टी20 मैचों की सीरीज (IND W vs ENG W T20 Series 2026) के लिए इंग्लैंड जाएगी, जहां उन्हें काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में तीनों मुकाबले खेलने हैं। इसके बाद 12 जून से 5 जुलाई के बीच भारतीय टीम वूमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगी। हालांकि टीम इंडिया का पहला मुकाबला 14 जून को पाकिस्तान के साथ होगा।

ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में टीम इंडिया

भारतीय टीम को ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। इस ग्रुप से दो ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। जब भारतीय टीम इंग्लैंड रवाना होगी तो उनका सपना वर्ल्ड कप जीतना तो है ही, साथ में एक और सपना पूरा होने जा रहा है। वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगी और यह मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। आपको बता दें कि हर क्रिकेटर का एक सपना होता है कि वह लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेले।

रविवार को बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर मौजूद रहीं। इस दौरान हरमनप्रीत ने बताया कि उनका सपना था कि वह लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेलें और आखिरकार उनका यह सपना पूरा होने जा रहा है।

टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, प्रतिका रावल, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, हरलीन देओल, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, सयाली और स्नेह राणा।

इसी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट मैच के लिए शनिवार शाम को भारतीय टीम का ऐलान हो गया, जिसकी कमान हरमनप्रीत कौर संभालेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। टीम में नंदनी शर्मा एक नया चेहरा हैं, जिन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए कोई मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन WPL 2026 में 9 मैच खेलकर 17 विकेट चटकाए थे और अपनी गेंदबाजी से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था। इसी वजह से उन्हें न सिर्फ इकलौते टेस्ट मैच के लिए बल्कि टी20 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में भी जगह मिली है।

ये भी पढ़ें

WPL 2026 की 5 भारतीय टॉप स्कोरर को मिली वर्ल्डकप टीम में जगह, यहां देखें पूरा स्क्वॉड
क्रिकेट
Harmanpreet Kaur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Women's T20 World Cup 2026

Published on:

03 May 2026 04:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 10 जुलाई को पूरा होगा भारतीय वूमेंस टीम का एक सपना, हरमनप्रीत कौर ने BCCI को दिया धन्यवाद

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL में सुनील नरेन का बड़ा कारनामा, किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए आज तक कोई नहीं कर पाया ऐसा

Sunil Narine 200 wickets for kkr
क्रिकेट

पैट कमिंस की एक गलती और अपने ही घर में हार गई SRH, प्लेऑफ की राह हुई मुश्किल

IPL 2026 SRH vs KKR Highlights
क्रिकेट

9वें ओवर तक हावी थे SRH के बल्लेबाज, फिर अचानक पलटा खेल और 165 रन पर ढेर हो गई पूरी टीम

IPL 2026 Travis Head and Varun Chakravarthy
क्रिकेट

जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरी केकेआर, सनराइजर्स के खिलाफ प्लेइंग 11 में किए 2 बड़े बदलाव

pat cummins and ajinkya rahane
क्रिकेट

Rajasthan Royals बिकी! मित्तल फैमिली ने $1.65 अरब में खरीदी IPL टीम, अदार पूनावाला भी साझेदार

Who is Kal Somani
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.