जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरी केकेआर, सनराइजर्स के खिलाफ प्लेइंग 11 में किए 2 बड़े बदलाव

टॉस जीतने के बाद कमिंस ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। पिच अच्छी लग रही है और बहुत गर्म है। हम बल्लेबाजी करेंगे और टोटल बनाएंगे। मैं पिच को पढ़ने में अच्छा नहीं हूं। यह अच्छी खेलती है और हाई स्कोरिंग होगी। युवा खिलाड़ी शानदार रहे हैं, पुराने खिलाड़ियों ने खुद को संभाला है। मुझे लगता है कि हम एक बार छोड़कर हमेशा 220 के पार गए हैं। हम जानते हैं कि हम हर गेम नहीं जीतेंगे, लेकिन यह अंदाज हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। नीतीश बीमारी की वजह से नहीं खेल पाएंगे। स्मरण डेब्यू कर रहे हैं। हर्षल पटेल हर्ष दुबे की जगह वापस आए हैं।"