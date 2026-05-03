वैभव सूर्यवंशी को तीखा ‘सेंड-ऑफ’ देने के मामले में काइल जैमीसन के सपोर्ट में उतरे लॉकी फर्ग्यूसन

Lockie Ferguson on send off to Vaibhav Sooryavanshi: जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में शुक्रवार रात राजस्‍थान रॉयल्‍स और दिल्‍ली कैपिटल्‍स के बीच खेले गए मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को डीसी के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने काफी तीखा सेंड ऑफ दिया था। इसको लेकर जैमीसन की काफी आलोचना हुई। इतना ही नहीं, इस हरकत के लिए बीसीसीआई की ओर से भी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इस घटना के बाद उनके टीममेट लॉकी फर्ग्यूसन उनके सपोर्ट में उतरे हैं। उन्‍होंने जैमीसन का बचाव करते हुए जोर देकर कहा कि इस तरह से अपनी भावनाओं को जा‍हिर करना खेल का ही एक हिस्सा है।