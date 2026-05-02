वैभव सूर्यवंशी को तीखा ‘सेंड-ऑफ’ देने पर सोशल मीडिया में मचा बवाल, काइल जैमीसन पर भड़के लोग

Fiery Send off for Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल का 43वां मुकाबला शुक्रवार रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मैच में एक बार फिर सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर थीं कि जब उनका सामना मिचेल स्‍टार्क से होगा तब क्‍या होगा? क्‍या वह जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस जैसे दिग्‍गज गेंदबाजों की तरह ही स्‍टार्क की भी धुनाई कर पाएंगे? लेकिन ऐसा हो न सका। क्‍योंकि इससे पहले ही काइल जैमीसन ने सूर्यवंशी को अपना शिकार बना लिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उन्‍होंने जिस तरह से 15 वर्षीय युवा को आउट करने के बाद तीखा 'सेंड ऑफ' दिया, उसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। लोग इसके लिए काइल पर हमला बोल रहे हैं।