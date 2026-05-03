सनराइजर्स हैदराबाद को आज मुकाबले से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच ने किया बड़ा चैलेंज

SRH vs KKR: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब समीकरण बहुत सीधा सा है। पांच हार, दो जीत और एक रद्द हुए मैच के बाद अब उसे आगे प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए हर मैच जीतना होगा। सिर्फ एक हार उनके अभियान को खत्‍म कर सकती है। एक हफ्ते के ब्रेक के बाद अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम आज 3 मई की दोपहर फिर से मैदान में उतर रही है। जहां उसका मुकाबला लीग की सबसे मजबूत टीमों में से एक सनराइजर्स हैदराबाद से उनके होम ग्राउंड हैदराबाद स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा।