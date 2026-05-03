3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

CSK vs MI: ‘हम मोमेंटम हासिल नहीं कर पाए’, मुंबई इंडियंस के IPL से लगभग बाहर होने पर छलका कप्तान पंड्या का दर्द

CSK vs MI Match Highlights: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शनिवार रात खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस को चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद एमआई प्‍लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 03, 2026

CSKvs MI

मुंबई इंडियंस के कप्‍तान हार्दिक पंड्या। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/CricketCentrl)

CSK vs MI Match Highlights: चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 44वें मैच को 8 विकेट से अपने नाम किया। चेन्नई सुपर किंग्स 9 में से 4 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि मुंबई इंडियंस 9 में से सिर्फ दो मैच जीतकर 9वें स्थान पर कायम है। ये एमआई की टूर्नामेंट में सातवीं हार है। इस हार के साथ उसका प्‍लेऑफ से बाहर होना लगभग तय है। अब यहां से उसे कोई चमत्‍कार ही प्‍लेऑफ तक पहुंचा सकता है। इस हार के बाद कप्‍तान पंड्या काफी निराश नजर आए।

यह सिर्फ आज रात की बात नहीं- पंड्या

मैच के बाद एमआई के कप्तान हार्दिक पंड्या ने कहा कि यह सिर्फ आज रात की बात नहीं है, बल्कि पूरे सीजन की बात है। उन्होंने हमसे बेहतर खेला, बेहतर गेंदबाजी की, बेहतर फील्डिंग की और बेहतर बल्लेबाजी भी की।

'हम मोमेंटम हासिल नहीं कर पाए'

क्या इस पिच पर 180 का स्कोर ठीक था? इस पर हार्दिक ने कहा कि मुझे लगता है कि एक समय पर हम 180-190 के आसपास का स्कोर बनाने की सोच रहे थे। यह एक अच्छा टोटल हो सकता था, लेकिन 10 ओवर के बाद हम मोमेंटम हासिल नहीं कर पाए और न ही अच्छी फिनिश दे पाए।

'हमारे बल्लेबाज गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए'

180 का स्कोर न बना पाने की वजह? इस पर पंड्या ने कहा कि सीधे जाकर बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं था। यहां तक कि उनके बल्लेबाज़ भी सेट होने के बाद गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी नहीं हो पाए। यह ज्‍यादातर हिसाब-किताब वाली क्रिकेट खेलने और यह पक्का करने के बारे में था कि हमारे हाथ में सही समय पर विकेट्स मौजूद रहें। साथ ही हमारे बल्लेबाज गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। विपक्षी टीम ने बेहतर गेंदबाजी की। कुल मिलाकर एक गेंदबाजी यूनिट के तौर पर वे हमसे बेहतर थे, जबकि एक बल्लेबाजी यूनिट के तौर पर हम उतने अच्छे नहीं थे।

'वे हमसे बेहतर थे'

क्या आपको गेंदबाज़ी में और ज्‍यादा आक्रामक होना चाहिए था? इस पर उन्‍होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि हम और कितने आक्रामक हो सकते थे। उन्हें आउट करने के लिए हमें आग के गोले फेंकने पड़ते। हमारे पास गेंदबाजी के जो भी विकल्प मौजूद थे, हमने उन्हीं के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और उन्होंने बस समझदारी भरी क्रिकेट खेली। वे हमसे बेहतर थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

03 May 2026 06:46 am

Hindi News / Sports / Cricket News / CSK vs MI: ‘हम मोमेंटम हासिल नहीं कर पाए’, मुंबई इंडियंस के IPL से लगभग बाहर होने पर छलका कप्तान पंड्या का दर्द

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

क्या मुंबई इंडियंस अभी भी बना सकती है प्लेऑफ में जगह या टूट गया सपना, समझें पूरा गणित

MI playoff qualification Scenarios
क्रिकेट

MI के बल्लेबाजों पर ढाया अंशुल कंबोज ने कहर, डेथ ओवर के बन गए सबसे खतरनाक गेंदबाज

Anshul Kamboj
क्रिकेट

बीच आईपीएल से RCB की पूरी टीम पहुंची मालदीव, अब इतने दिन तक नहीं खेलेगी कोई मुकाबला

RCB Reached Maldives
क्रिकेट

CSK vs MI मुकाबले में टॉस होते ही टूट गई फैंस की उम्मीदें, दोनों की प्लेइंग 11 में नहीं दिखे दिग्गज

MI vs CSK
क्रिकेट

कौन है Nandani Sharma? जो सीधे टी20 वर्ल्डकप में करेंगी टीम इंडिया के लिए डेब्यू! WPL में बरपाया था कहर

Nandini Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.