CSK vs MI: ‘हम मोमेंटम हासिल नहीं कर पाए’, मुंबई इंडियंस के IPL से लगभग बाहर होने पर छलका कप्तान पंड्या का दर्द

180 का स्कोर न बना पाने की वजह? इस पर पंड्या ने कहा कि सीधे जाकर बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं था। यहां तक कि उनके बल्लेबाज़ भी सेट होने के बाद गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी नहीं हो पाए। यह ज्‍यादातर हिसाब-किताब वाली क्रिकेट खेलने और यह पक्का करने के बारे में था कि हमारे हाथ में सही समय पर विकेट्स मौजूद रहें। साथ ही हमारे बल्लेबाज गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। विपक्षी टीम ने बेहतर गेंदबाजी की। कुल मिलाकर एक गेंदबाजी यूनिट के तौर पर वे हमसे बेहतर थे, जबकि एक बल्लेबाजी यूनिट के तौर पर हम उतने अच्छे नहीं थे।