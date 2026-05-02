बीच आईपीएल से RCB की पूरी टीम पहुंची मालदीव, अब इतने दिन तक नहीं खेलेगी कोई मुकाबला

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अगला मुकाबला 7 मई को खेलना है, जहां उनके सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम होगी। इसके बाद उन्हें मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करना है। इनमें से किसी भी दो टीमों को हराकर आरसीबी प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती है। उससे पहले टीम मालदीव पहुंच गई है, जहां वह एक सप्ताह तक साथ में छुट्टियां बिताएगी। आपको बता दें कि डिफेंडिंग चैंपियन ने अपना आखिरी मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला था, जहां उन्हें चार विकेट से हार झेलनी पड़ी थी।