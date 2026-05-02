MI के बल्लेबाजों पर ढाया अंशुल कंबोज ने कहर, डेथ ओवर के बन गए सबसे खतरनाक गेंदबाज

सूर्यकुमार यादव 12 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान हार्दिक पंड्या ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। उन्होंने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 150 के पार पहुंचाया, लेकिन खुद 23 गेंदों में 18 रन ही बना सके। नमन धीर ने 37 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 57 रन की शानदार पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से अंशुल कंबोज ने 32 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि नूर अहमद ने 2 विकेट हासिल किए। रामकृष्ण घोष और जेमी ओवरटन को 1-1 विकेट मिला। चेन्नई सुपर किंग्स 8 में से 3 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर है। वहीं, मुंबई इंडियंस 8 में से 6 मैच हारकर 9वें स्थान पर मौजूद है।