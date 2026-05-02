कौन है Nandani Sharma? जो सीधे टी20 वर्ल्डकप में करेंगी टीम इंडिया के लिए डेब्यू! WPL में बरपाया था कहर

आपको बता दें कि नंदिनी शर्मा ने अब तक भारतीय टीम के लिए कोई मुकाबला नहीं खेला है और ना ही कभी उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया था। यह पहली बार है जब उन्हें सीधे भारतीय टीम में जगह मिली है, वह भी तब जब वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ है। 24 साल की इस तेज गेंदबाज ने वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के लिए 17 विकेट निकाले थे, जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा थे और यही वजह है कि उन्हें सीधे भारतीय टीम में जगह मिली है।