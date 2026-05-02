तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों पर 33 रन की पारी खेलने वाले नितीश राणा को भी कैफ ने सराहा। उन्होंने कहा कि नितीश ने स्पिन के खिलाफ शानदार स्किल दिखाई। वह मैदान में उतरे और रवींद्र जडेजा का सामना किया, आसानी से छक्के मारे। उन्होंने पहली गेंद से ही अटैक किया और अपनी अच्छी फॉर्म का पूरा इस्तेमाल किया। उनकी तेज पारी ने मोमेंटम बदल दिया। दिल्ली ने पारी के मध्य ओवरों में जो दबदबा बनाया, उसमें राणा का योगदान अहम था। राणा सालों से ऐसा कर रहे हैं। पंजाब किंग्स के खिलाफ बेशक दिल्ली हार गई, लेकिन उनकी 91 रन की पारी शानदार थी। उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और वह अच्छी पारियां खेल रहे हैं।