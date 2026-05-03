MI playoff qualification Scenarios: क्या मुंबई इंडियंस अभी भी बना सकती है प्लेऑफ में जगह या टूट गया सपना, समझें पूरा गणित

मुंबई इंडियंस। (फोटो सोर्स: IANS)
Mumbai Indians playoff qualification Scenarios: मुंबई इंडियंस के पास अब समय और इससे भी जरूरी मौके कम होते जा रहे हैं। हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाली टीम कागजों पर तो अच्छी लग रही थी, लेकिन मैदान पर उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शनिवार रात सीएसके के हाथों 8 विकेट से एक और हार का सामना करना पड़ा है। एमआई की सातवीं हार है। अब वह 9 में से 7 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर है और आईपीएल 2026 से लगभग बाहर हो चुकी है।
पांच बार की चैंपियन एमआई के लिए अब हारना एक आम बात सी हो गई है। पिछले चार सीजन में दो बार उसे सबसे आखिरी स्थान से संतोष करना पड़ा है। चेन्नई में हुए इस मैच में भी बल्लेबाजी के मामले में उन्होंने आसानी से घुटने टेक दिए। वे सिर्फ 159 रन ही बना पाए, जिसमें हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी भी नाकाम रहे। जबकि रोहित शर्मा चोटिल हैं।
वहीं, गेंदबाजी में कोई जान न होना और कप्तान के पास रणनीतियों की कमी ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। मुंबई एक टीम के तौर पर एकजुट होकर प्रदर्शन करने में नाकाम रही है और खिलाड़ियों का व्यक्तिगत शानदार प्रदर्शन भी उन्हें मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए काफी साबित नहीं हुआ है। अब तक सिर्फ दो जीत और नेगेटिव नेट रन रेट के साथ वह इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुके हैं। क्या वह अभी भी प्लेऑफ में क्वालीफाई कर सकती है? आइये उसके इस समीकरण पर नजर डालते हैं।
जब से आईपीएल में 10 टीमें शामिल हुई हैं, तब से 16 अंकों को जादुई आंकड़ा माना जाता है यानि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आमतौर पर इतने ही पॉइंट्स की जरूरत होती है। पिछले साल भी इतने ही पॉइंट्स के साथ उन्होंने प्लेऑफ में जगह बनाई थी। लेकिन, ऐसा भी नहीं है कि पहले 14 पॉइंट्स के साथ टीमों ने प्लेऑफ में जगह नहीं बनाई है, लेकिन इस बार समीकरण काफी पेचीदा होने वाले हैं। उसे 14 अंक हासिल करने के लिए बाकी 5 मैच जीतने होंगे, जबकि उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ऐसा हो पाना भी मुश्किल है।
आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट (NRR) काफी खराब है। अब उसे यहां से कोई चमत्कार ही प्लेऑफ तक पहुंचा सकता है। उसे अपने बाकी सभी मैचों में 70-80 रनों की बड़ी जीत या 10 विकेट से जीतने होंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा होना नामुमकिन सा लग रहा है।
शायद अब यहां से वापसी करना मुमकिन नहीं है। एमआई ने एक मैच में 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, फिर भी हार का सामना करना पड़ा। यह बात ही सब कुछ बयां कर देती है। बुमराह अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं दिखे हैं, ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आई और बाकी गेंदबाजों ने भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है।
दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर और कुछ युवा खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। चोट के कारण रोहित शर्मा के मैच न खेल पाने से टीम के ऊपरी क्रम में भी एक खालीपन है। कुल मिलाकर टीम का संतुलन बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है।
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