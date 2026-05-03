MI playoff qualification Scenarios: क्या मुंबई इंडियंस अभी भी बना सकती है प्लेऑफ में जगह या टूट गया सपना, समझें पूरा गणित

जब से आईपीएल में 10 टीमें शामिल हुई हैं, तब से 16 अंकों को जादुई आंकड़ा माना जाता है यानि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आमतौर पर इतने ही पॉइंट्स की जरूरत होती है। पिछले साल भी इतने ही पॉइंट्स के साथ उन्होंने प्लेऑफ में जगह बनाई थी। लेकिन, ऐसा भी नहीं है कि पहले 14 पॉइंट्स के साथ टीमों ने प्लेऑफ में जगह नहीं बनाई है, लेकिन इस बार समीकरण काफी पेचीदा होने वाले हैं। उसे 14 अंक हासिल करने के लिए बाकी 5 मैच जीतने होंगे, जबकि उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ऐसा हो पाना भी मुश्किल है।