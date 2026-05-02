‘वह उनकी बात नहीं सुन रहे हैं’, रवींद्र जडेजा की सबसे बड़ी कमी बताते हुए आर अश्विन ने दिया बड़ा बयान

Ravindra Jadeja Biggest Weakness: आर अश्विन ने स्पिनरों के सामने रवींद्र जडेजा की बैटिंग अप्रोच पर सवाल उठाए हैं। आईपीएल 2020 के बाद से जडेजा धीमे गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बनाते समय संघर्ष कर रहे हैं। अक्सर विरोधी टीम के कप्तान बीच के ओवरों में स्पिन का इस्तेमाल उन्हें रोकने की रणनीति के तौर पर करते हैं। 2020 और 2025 के बीच स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 94.28 का रहा, जो नियमित मध्यक्रम के बल्लेबाजों में सबसे कम में से एक है। जबकि 2018 के बाद से धीमी गेंदबाजी के खिलाफ उनका औसत सिर्फ 21.22 का रहा है। स्पिनरों के खिलाफ खास तौर पर जो गेंद को उनसे दूर घुमाते हैं, उनके खिलाफ जडेजा का स्ट्राइक रेट 100 से नीचे गिर जाता है।