वैभव सूर्यवंशी को तीखा ‘सेंड-ऑफ’ देने पर बुरे फंसे काइल जैमीसन, अब BCCI ने दी ये सजा

जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में शुक्रवार रात दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को 15 वर्षीय युवा बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी को तीखा सेंड ऑफ देना भारी पड़ गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन्‍हें आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए एक डिमेरिट अंक के साथ एक आधिकारिक चेतावनी दी है। ज्ञात हो कि पहली गेंद पर चौका खाने और अगली गेंद पर वैभव को बोल्‍ड करते हुए काइल ने वैभव को काफी गुस्‍से में तालियां बजाते हुए सेंड ऑफ दिया था, जबकि सूर्यवंशी निराशा में शांति के साथ पवेलियन लौट रहे थे।