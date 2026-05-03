मुंबई इंडियंस हो जाएगी प्लेऑफ से बाहर या बरकरार रख पाएगी उम्मीदें, LSG के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड

MI vs LSG Head To Head Record: मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 47वां मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी धूमिल होती उम्मीदों को फिर से जगाने के लिए बेताब हैं। यह मुकाबला सीजन की निचले पायदान पर मौजूद टीमों के बीच है। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स 8 में से 6 मुकाबले गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर है। यह टीम लगातार पांच हार से जूझ रही है। उनकी सबसे ताजा शिकस्त कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सुपर ओवर में मिली दिल तोड़ने वाली हार रही।