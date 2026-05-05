Lungi Ngidi injury update: मैदान पर गिरकर हुए थे बेहोश, अब मुनाफ पटेल ने लुंगी एनगिडी पर दिया चौंकाने वाला अपडेट

दिल्ली के लिए एक और राहत की बात मिचेल स्टार्क का फॉर्म में होना है। स्टार्क ने आते ही राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 3 विकेट चटकाकर दिल्ली की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। मुनाफ पटेल का मानना है कि स्टार्क और एनगिडी की जोड़ी पावरप्ले में गेम बदल देगी। मुनाफ ने कहा, 'जब पावरप्ले में विकेट लेने वाला गेंदबाज होता है, तो पूरा खेल बदल जाता है। बिना विकेट के तो 230 रन भी चेज हो जाते हैं, लेकिन अगर पावरप्ले में झटके लग जाएं, तो विपक्षी टीम संभल नहीं पाती।'