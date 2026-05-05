‘यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं’, जसप्रीत बुमराह पर फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा, इस हरकत पर जमकर लताड़ा

Sunil Gavaskar slammed Jasprit Bumrah: आईपीएल (IPL 2026) का 19वां सीजन में जसप्रीत बुमराह के लिए कुछ खास नहीं रहा है। दुनिया का ये सबसे खतरनाक गेंदबाज कुछ महीने पहले तक कोई गलती नहीं करता था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग मुंबई इंडियंस के लिए अपने पुराने अंदाज से बिल्कुल जुदा दिख रहा है। बुमराह के लिए विकेट लेना भी मुश्किल हो गया है। विकेट न मिलने के अलावा एक और बात है, जो उनको परेशान कर रही है और वह है इस सीजन में उनकी ओर से फेंकी गई नो-बॉल की संख्या।