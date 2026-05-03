पैट कमिंस की एक गलती और अपने ही घर में हार गई SRH, प्लेऑफ की राह हुई मुश्किल

सनराइजर्स हैदराबाद की इस हार के बाद उनके प्लेऑफ में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है। आपको बता दें कि सनराइजर्स ने 10 मुकाबले खेल लिए हैं और उनके पास 12 अंक हैं। प्लेऑफ का टिकट कंफर्म करने के लिए कम से कम 16 अंक जरूरी माने जाते हैं। ऐसे में बचे हुए चार मुकाबलों में से उन्हें कम से कम 2 मैच जीतने होंगे। सनराइजर्स का अगला मुकाबला पंजाब किंग्स से है। इसके बाद उन्हें गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करना है। ये चारों टीमें शानदार फॉर्म में हैं और इन्हें हराना सनराइजर्स के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में इस हार ने सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ की राह को काफी मुश्किल जरूर बना दिया है।