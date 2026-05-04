साई सुदर्शन ने IPL में रच दिया इतिहास, तोड़ डाला क्रिस गेल का 13 साल पुराना रिकॉर्ड

Sai Sudharsan breaks Chris Gayle 13 year old record: आईपीएल 2026 में रविवार रात 46वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्‍स के बीच खेला गया। इस मैच में जीटी ने आखिरी ओवर में बेहद रोमांचक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही गुजरात के लिए मैच जिताऊ पारी खेलते हुए सलामी बल्‍लेबाज साई सुदर्शन एक बार फिर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। इस बार उन्होंने आईपीएल के इतिहास में 50 मैचों के बाद सबसे ज्‍यादा रन बनाने के मामले में क्रिस गेल को पछाड़ दिया है।