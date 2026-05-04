4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

साई सुदर्शन ने IPL में रच दिया इतिहास, तोड़ डाला क्रिस गेल का 13 साल पुराना रिकॉर्ड

Sai Sudharsan breaks Chris Gayle 13 year old record: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में रविवार रात खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने क्रिस गेल का 13 साल पुराना एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। जब गेल ने ये रिकॉर्ड बनाया था, तब साई सिर्फ 11 साल के थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 04, 2026

Sai Sudharsan breaks Chris Gayle 13 year old record

साई सुदर्शन और क्रिस गेल। (फोटो सोर्स: IANS)

Sai Sudharsan breaks Chris Gayle 13 year old record: आईपीएल 2026 में रविवार रात 46वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्‍स के बीच खेला गया। इस मैच में जीटी ने आखिरी ओवर में बेहद रोमांचक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही गुजरात के लिए मैच जिताऊ पारी खेलते हुए सलामी बल्‍लेबाज साई सुदर्शन एक बार फिर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। इस बार उन्होंने आईपीएल के इतिहास में 50 मैचों के बाद सबसे ज्‍यादा रन बनाने के मामले में क्रिस गेल को पछाड़ दिया है।

जब गेल ने रिकॉर्ड बनाया तब 11 साल के थे साई सुदर्शन

24 वर्षीय साई ने 41 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्‍के की मदद से 57 रनों की बेहद संयमित पारी खेली। इसके साथ ही सुदर्शन ने अपनी पहली 50 आईपीएल पारियों में कुल 2178 रन पूरे कर लिए और क्रिस गेल के 2061 रनों के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह रिकॉर्ड गेल ने 13 साल से पहले बनाया था, तब सुदर्शन सिर्फ 11 साल के थे। इस मामले में मिचेल मार्श 50 पारियों में 1933 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

गेल का एक रिकॉर्ड पहले ही तोड़ा

यह पहली बार नहीं है जब सुदर्शन ने इस सीजन में गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कुछ ही समय पहले ही इस सलामी बल्‍लेबाज ने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 47 पारियों में हासिल किया, जो गेल की 48 पारियों से एक कम है। मिचेल मार्श 52 पारियों के साथ उनके ठीक पीछे हैं।

सुदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला इस सीजन की शुरुआत में ही शुरू हो गया था। तब उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 58 गेंदों पर शानदार 100 रन बनाए थे। इससे उनकी निरंतरता और किसी भी तरह की पिच पर गेंदबाजों पर हावी होने की उनकी काबिलियत साबित हुई थी।

पिछली चार पारियों में तीन बार 50 से ज्‍यादा रन बनाए

सुदर्शन आईपीएल 2026 में काफी धीमी शुरुआत की अपनी पहली छह पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक बनाया। इसके बाद उन्‍होंने जोरदार वापसी की है। उन्होंने अपनी पिछली चार पारियों में तीन बार 50 से ज्‍यादा रन बनाए हैं, जिसमें वह मैच जिताऊ शतक भी शामिल है। इस लीग में उनके आंकड़े जबरदस्त हैं। 2022 में अपने डेब्यू के बाद से जीटी के लिए 50 पारियों में उन्‍होंने 47.34 के औसत और 148 के स्ट्राइक रेट से 2178 रन बनाए हैं।

ये भी पढ़ें

पंजाब किंग्स को मिला एक और स्टार, 47 पर आधी टीम हो गई थी ढेर, फिर दिखाया अपना कमाल
क्रिकेट
पंजाब किंग्स

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

04 May 2026 09:32 am

Hindi News / Sports / Cricket News / साई सुदर्शन ने IPL में रच दिया इतिहास, तोड़ डाला क्रिस गेल का 13 साल पुराना रिकॉर्ड

पत्रिका लाइव अपडेट

West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE: बंगाल के रुझानों में बीजेपी को सत्ता, बीजेपी 165 सीटों पर पहुंची, टीएमसी 123 पर आई

West Bengal Assembly Election Results 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026 Live West Bengal Vidhan Sabha Chunav Result 2026 TMC vs BJP West Bengal 2026 results Mamata Banerjee 2026 election result WB चुनाव परिणाम 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे 2026 तृणमूल कांग्रेस 2026 चुनाव परिणाम बीजेपी पश्चिम बंगाल 2026. West Bengal Election Result 2026, बंगाल मतगणना लाइव अपडेट, ममता बनर्जी बनाम बीजेपी, बंगाल चुनाव परिणाम 2026, रिकॉर्ड मतदान बंगाल
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE: ‘विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे’, 100 सीटों पर बढ़त के साथ बहुमत के करीब

Tamilnadu Election Result LIVE
राष्ट्रीय

Kerala Assembly Election Results 2026 LIVE: CM पिनाराई विजयन अपनी सीट पर पिछड़े, कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

keral assembly Election 2026
राष्ट्रीय

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE: पुडुचेरी में सीएम रंगास्वामी 4336 वोटों से आगे, बीजेपी+ ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE: असम में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं बचेगा, रुझानों के बीच बोले बीजेपी अध्यक्ष

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

IPL 2026: क्या अब जसप्रीत बुमराह को आराम देगी मुंबई इंडियंस या सभी मैच खेलने के लिए किया जाएगा मजबूर?

Jasprit Bumrah
क्रिकेट

PSL 2026: बाबर आजम की पेशावर जाल्मी ने खत्म किया खिताब का सूखा, फाइनल में हैदराबाद किंग्समेन को रौंदा

PSL 2026 Final
क्रिकेट

GT vs PBKS: पंजाब की लगातार दूसरी हार से दुखी हुए कप्तान श्रेयस अय्यर, जानें किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा

GT vs PBKS Match Highlights
क्रिकेट

पंजाब किंग्स को मिला एक और स्टार, 47 पर आधी टीम हो गई थी ढेर, फिर दिखाया अपना कमाल

पंजाब किंग्स
क्रिकेट

मुंबई इंडियंस हो जाएगी प्लेऑफ से बाहर या बरकरार रख पाएगी उम्मीदें, LSG के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड

IPL 2026: Hardik Pandya Captaincy Crisis Mumbai Indians Playoff Hopes Dim
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.