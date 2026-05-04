आरसीबी के स्टार ओपनर विराट कोहली और फिल सॉल्ट। (फोटो सोर्स: IANS)
Phil Salt returns to England: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ओपनर फिल सॉल्ट इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के बीच में ही इंग्लैंड लौट गए हैं। रिपोर्ट की मानें तो उन्होंने टूर्नामेंट नहीं छोड़ा है, बल्कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने उन्हें उनकी मौजूदा उंगली की चोट की जांच के लिए बुलाया है। टी20 क्रिकेट के सबसे आक्रामक ओपनरों में से एक सॉल्ट अपनी बाईं उंगली में चोट के कारण आरसीबी के पिछले तीन मैच नहीं खेल पाए हैं। अब वह स्कैन करवाने के लिए स्वदेश लौटे हैं।
आरसीबी ने इस चोट के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यह चोट 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनके घरेलू मैच के दौरान लगी थी। दूसरी पारी के छठे ओवर में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर डाइव लगाते समय सॉल्ट की उंगली में चोट लग गई थी। उस समय यह चोट ज्यादा गंभीर नहीं लग रही थी, लेकिन तब से वह मैच नहीं खेल पाए हैं।
बता दें कि चोट से पहले सॉल्ट ने आरसीबी के लिए ठीक वैसा ही प्रदर्शन किया था, जैसा उनसे टॉप ऑर्डर में उम्मीद थी। उन्होंने छह पारियों में 168.33 के स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए और विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दी। टॉप ऑर्डर में उनकी इसी आक्रामक सोच की वजह से आरसीबी को इस सीजन में अच्छी शुरुआत मिली है।
सॉल्ट के उपलब्ध न होने पर जैकब बेथेल ने विराट कोहली के ओपनिंग पार्टनर के तौर पर जगह बनाई है। यह बाएं हाथ का बल्लेबाज अभी तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है और तीन पारियों में सिर्फ 39 रन ही बना पाया है, लेकिन अब उसके पास अपनी काबिलियत साबित करने का पूरा मौका है। सॉल्ट के इंग्लैंड वापस जाने और उनके लौटने की कोई पक्की तारीख तय न होने की वजह से, बेथेल को शायद ज्यादा मौके मिलेंगे।
वहीं, आरसीबी के स्क्वॉड में जॉर्डन कॉक्स भी एक बैकअप बैटिंग ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट फिलहाल बेथेल पर ही भरोसा बनाए रखना चाहता है। टीम पॉइंट्स टेबल पर अच्छी स्थिति में है, जिससे उन्हें बिना किसी जल्दबाजी वाले बदलाव के खिलाड़ियों का साथ देने का मौका मिल जाता है।
आईपीएल के नियमों के मुताबिक, अगर सॉल्ट पूरे सीजन के लिए बाहर हो जाते हैं, तो आरसीबी उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकती है। हालांकि, अभी ऐसा होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। फ्रेंचाइज़ी और ईसीबी दोनों को उम्मीद है कि सॉल्ट की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और वह इसी महीने के आखिर तक टीम में वापस लौट आएंगे।
फिलहाल आरसीबी छोटे से ब्रेक का पूरा फायदा उठा रही है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस से हारने के बाद कई खिलाड़ी कुछ समय के लिए आराम करने मालदीव चले गए। अब उनका अगला मैच 7 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है और यह अभी भी अनिश्चित है कि तब तक सॉल्ट वापस आ पाएंगे या नहीं।
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