Phil Salt returns to England: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ओपनर फिल सॉल्ट इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के बीच में ही इंग्लैंड लौट गए हैं। रिपोर्ट की मानें तो उन्‍होंने टूर्नामेंट नहीं छोड़ा है, बल्कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने उन्हें उनकी मौजूदा उंगली की चोट की जांच के लिए बुलाया है। टी20 क्रिकेट के सबसे आक्रामक ओपनरों में से एक सॉल्ट अपनी बाईं उंगली में चोट के कारण आरसीबी के पिछले तीन मैच नहीं खेल पाए हैं। अब वह स्कैन करवाने के लिए स्‍वदेश लौटे हैं।