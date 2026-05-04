रोहित शर्मा बनने चले थे बाबर आजम, ट्रॉफी लेने के चक्कर में सरेआम हो गया पोपट! फैंस बोले- ‘ये तो सस्ती कॉपी है’

कराची के नेशनल स्टेडियम में जब बाबर आजम ट्रॉफी लेने स्टेज पर पहुंचे, तो उन्होंने वही 'आइकॉनिक वॉक' करने की कोशिश की जो रोहित शर्मा ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद की थी। रोहित ने वो धीमी चाल और खास स्टाइल बड़ी सादगी से किया था, लेकिन बाबर आजम वहां बच्चों की तरह हल्के दौड़ते नजर आए, जिससे पूरा स्टाइल बिगड़ गया। इतना ही नहीं, टीम के सीनियर खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद ने भी रोहित के अंदाज को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वह भी बुरी तरह फेल रहे। सोशल मीडिया पर अब फैंस बाबर को रोहित शर्मा की सस्ती कॉपी बताकर मजे ले रहे हैं।