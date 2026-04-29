IPL 2026 में आखिर क्यों नहीं खेल रहे रोहित शर्मा? आधे टूर्नामेंट से हुए बाहर, जानें कब होगी मुंबई इंडियंस में वापसी

टॉस के दौरान हार्दिक ने बताया कि रोहित अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और उन्हें एक दो मुक़ाबले और मिस करने पड़ सकते हैं। रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पिछले तीन मैचों से मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं। उनकी गैरमौजूदगी में टीम ने कुछ ओपनिंग कॉम्बिनेशन आजमाए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। ओपनर्स की लगातार असफलता ने एमआई को नुकसान पहुंचाया है। पिछले दो मैचों में डिकॉक के साथ दानिश मालेवार को मौका दिया गया, लेकिन मालेवार फ्लॉप रहे। ऐसे में रोहित का फिट होना और खेलने के लिए तैयार होना एमआई के लिए अब जरूरी हो गया है।