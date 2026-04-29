IPL 2026: ‘ये बात कोहली के फैंस को चुभ सकती है…, विराट के स्ट्राइक रेट को लेकर संजय माजरेकर ने फिर दिया यह बयान

Sanjay Manjrekar on viraat kohli, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कोहली इस सीजन लगातार रन बना रहे हैं और ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। पिछले सीजन कोहली की स्ट्राइक रेट को लेकर आलोचना हुई थी। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने कई बार उनके धीमे स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि इस सीजन कोहली ने अपनी इस गलती को सुधारा है। इसी बीच मांजरेकर ने एक बार फिर उन्हें लेकर एक बयान दिया है।