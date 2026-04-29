MI vs SRH Pitch report: मुंबई की पाटा विकेट पर दिखेगा अभिषेक शर्मा का तूफान? 223 रन है पहली पारी का औसत स्कोर, पढ़ें वानखेड़े की पिच का हाल

यह एक हाई-स्कोरिंग मैच होने की संभावना है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 215 है, जबकि पहली पारी में जीत का औसत स्कोर 223 है। यहां खेली गई चार में से तीन पहली पारियों का स्कोर 200 से ज़्यादा रहा है। पिछला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध उम्मीद के बिल्कुल उलट रहा था, जब मुंबई इंडियंस ने 208 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ़ 103 रनों पर ही ढेर हो गई थी। स्क्वायर बाउंड्री मात्र 62-68 मीटर की है, इसलिए यहां हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलना आम बात है। छोटी बाउंड्री होने के कारण चौके और छक्के आसानी से लग जाते हैं।