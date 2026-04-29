MI vs SRH:क्या होगी रोहित शर्मा की वापसी? केशव महाराज को मिलेगा मौका, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

एमआई से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, "रोहित ने लगातार सुधार किया है, लेकिन एसआरएच के खिलाफ मैच में उनके शामिल होने पर कोई भी फैसला टॉस के समय लिया जाएगा।" रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पिछले 3 मैचों से एमआई की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं। उनकी गैरमौजूदगी में टीम ने कुछ ओपनिंग कॉम्बिनेशन आजमाए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। ओपनर्स की लगातार असफलता ने एमआई को नुकसान पहुंचाया है। पिछले दो मैचों में डिकॉक के साथ दानिश मालेवार को मौका दिया गया, लेकिन मालेवार फ्लॉप रहे। ऐसे में रोहित का फिट होना और खेलने के लिए तैयार होना एमआई के लिए अब जरूरी हो गया है।