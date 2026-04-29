मुथु राज से रिथिका बनने तक का संघर्ष… भावुक कर देगी भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर की कहानी

साल 2019 में मोहाली में एक आईपीएल मैच देखते हुए रिथिका का जीवन बदल गया। उस समय वे 25 साल की थीं और उनका नाम मुथु राज था। अंपायरों को मैदान पर काम करते देखकर उनके मन में खयाल आया कि उन्हें भी यही करना है। 2020 में लॉकडाउन की वजह से उनकी आईटी जॉब चली गई। वे सलेम चली गईं। उस समय वे पुरुष रूप में ही जी रही थीं। सलेम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (SDCA) ने उन्हें अच्छा सहयोग दिया। सीनियर अंपायर शांतिपूषण और पार्थसारथी ने न सिर्फ उन्हें अंपायरिंग की ट्रेनिंग दी, बल्कि वे पहले लोग थे जिनसे रिथिका ने अपने अंदर चल रहे जेंडर बदलाव के बारे में खुलकर बात की।