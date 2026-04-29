शाकिब अल हसन ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा – टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेला सबसे बड़ी गलती

इस दौरान इयोन मॉर्गन ने कहा, "जब मैंने इस आइडिया के बारे में सुना, तो अपने बैकग्राउंड के बारे में सोचा। मैं आयरलैंड और डबलिन में पला-बढ़ा हूं, जहां क्रिकेट आम बात नहीं थी और मौके भी बहुत कम मिलते थे। मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा कि मैंने सोचा, 'अरे वाह! हर युवा यूरोपीय खिलाड़ी के लिए, और खासकर युवा बेल्जियम के खिलाड़ी के लिए, यह कितना शानदार मौका है कि वे आगे आकर दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों और इस खेल के कुछ दिग्गजों के साथ खेल सकें। मैं टीम मालिकों, टीम एम्बेसडर्स और इस कमरे में मौजूद प्रत्येक स्टेकहोल्डर को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हम यूरोपीय क्रिकेट में कुछ बहुत ही रोमांचक और बेहद खास चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं।"