प्लेऑफ में पहुंचने के लिए राजस्थान रॉयल्स को हर हाल में जीतने होंगे इतने मैच, जानें किससे कब-कब मुकाबला

RR Playoffs Qualification Chances in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में 4 मई तक 46 मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन प्लेऑफ की रेस से अब तक न कोई टीम बाहर हुई है और न ही किसी को अंतिम 4 में जगह मिली है। प्वाइंट्स टेबल को देखें तो पंजाब किंग्स पिछले 2 मुकाबले हारने के बावजूद टॉप पर कायम है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 में से 6 मैच जीतकर दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद 10 में से 6 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन का आगाज दमदार अंदाज में किया था और लगातार 4 मैच जीते। हालांकि पिछले 6 में से वो सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई है, जिसके बाद उनके प्लेऑफ की जगह पर सवाल उठने लगे हैं।