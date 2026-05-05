बचे हुए सभी मैच जीतकर भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी LSG! 27 करोड़ी ऋषभ पंत की कप्तानी पर उठे सवाल

लखनऊ की इस बर्बादी के केंद्र में कप्तान ऋषभ पंत खड़े हैं। इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी होने के बावजूद, पंत का बल्ला पूरी तरह खामोश है। उन्होंने 9 पारियों में मात्र 25.50 की औसत और 128.30 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 204 रन बनाए हैं। उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं, खासकर बार-बार ओपनिंग जोड़ी और बैटिंग ऑर्डर को बदलने के फैसले ने टीम की स्थिरता बिगाड़ दी है। हार के बाद पंत ने खुद कहा कि 'हमें थोड़े लक (किस्मत) की जरूरत है', जो साफ दिखाता है कि टीम में आत्मविश्वास की भारी कमी है। हालांकि, कोच जस्टिन लैंगर ने अपने कप्तान का बचाव करते हुए कहा कि एक प्रैक्टिस मैच में पंत ने 30-40 गेंदों में 95 रन ठोक दिए थे, लेकिन मैच के दौरान वह जादू अब तक गायब है।