सालभर के प्रदर्शन के आधार पर ICC ने जारी की सालाना रैंकिंग, जानें किस टीम को मिला कौन सा स्थान

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचने वाली न्यूजीलैंड टीम को 247 रेटिंग अंक मिले हैं। वहीं 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हारने वाली साउथ अफ्रीका की टीम को 244 रेटिंग अंक मिले हैं। इस साल खेले गए टी20 वर्ल्डकप में साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई थी। पाकिस्तान की टीम छठे स्थान पर है और उसे 240 रेटिंग अंक मिले हैं। दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज 233 रेटिंग के साथ सातवें स्थान पर है। बांग्लादेश आठवें, श्रीलंका नौवें और अफगानिस्तान दसवें स्थान पर हैं।