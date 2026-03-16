MI-CSK नहीं, बल्कि इस टीम के पास है एक सीजन में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा और एमएस धोनी (Photo - IANS)
IPL 2026, MS Dhoni, Rohit Sharma and Shane Warne: IPL 2026 यानी 19वें सीजन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 28 मार्च से क्रिकेट का रोमांच शुरू होने वाला है। जब भी हम IPL के सबसे सफल कप्तानों की बात करते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले एमएस धोनी और रोहित शर्मा का नाम ही आता है। दोनों ने 5-5 बार अपनी टीमों को चैंपियन बनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ही सीजन में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में एक विदेशी दिग्गज ने इन दोनों को पीछे छोड़ रखा है?
IPL के एक सीजन में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड किसी भारतीय के नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न के नाम है। 2008 आईपीएल के पहले ही सीजन में वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 13 मैच जीतकर इतिहास रचा था और ओपनिंग सीजन की चैंपियन बनी थी। हैरानी की बात यह है कि उसके बाद से राजस्थान को दोबारा कभी ट्रॉफी नहीं मिली।
|जीत
|कप्तान
|टीम
|सीजन
|13
|शेन वॉर्न
|राजस्थान रॉयल्स
|2008
|12
|एमएस धोनी
|चेन्नई सुपर किंग्स
|2013
|12
|जॉर्ज बेली
|पंजाब किंग्स
|2014
|12
|गौतम गंभीर
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|2012
|12
|रोहित शर्मा
|मुंबई इंडियंस
|2017
2013 में एमएस धोनी की कप्तानी में CSK ने 12 मैच जीते थे, हालांकि उस साल फाइनल में उन्हें मुंबई के हाथों हार मिली थी। अब धोनी कप्तानी छोड़ चुके हैं और ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कमान संभाल रहे हैं। वहीँ 2017 में रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 12 मैच जीते थे और खिताब भी अपने नाम किया। अब मुंबई की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है।
44 साल के एमएस धोनी चेन्नई में CSK के कैंप से जुड़ चुके हैं और प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2026 धोनी का बतौर खिलाड़ी आखिरी सीजन हो सकता है। संजू सैमसन के टीम में आने के बाद कहा जा रहा है कि धोनी इस बार मैदान पर कम दिखेंगे और मेंटोर की भूमिका में ज्यादा नजर आ सकते हैं। 278 मैच खेलने वाले धोनी ने पिछले सीजन में 13 पारियों में 196 रन बनाए थे, जहां वह ज्यादातर आखिरी के ओवरों में ही बैटिंग करने आए थे।
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