MI-CSK नहीं, बल्कि इस टीम के पास है एक सीजन में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड

IPL 2026, MS Dhoni, Rohit Sharma and Shane Warne: IPL 2026 यानी 19वें सीजन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 28 मार्च से क्रिकेट का रोमांच शुरू होने वाला है। जब भी हम IPL के सबसे सफल कप्तानों की बात करते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले एमएस धोनी और रोहित शर्मा का नाम ही आता है। दोनों ने 5-5 बार अपनी टीमों को चैंपियन बनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ही सीजन में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में एक विदेशी दिग्गज ने इन दोनों को पीछे छोड़ रखा है?