Vaibhav Sooryavanshi ने बताया अपना फ्यूचर प्लान, अब ये खिताब है निशाने पर

वैभव सूर्यवंशी तब चर्चा में आए थे जब राजस्थान रॉयल्स ने 2024 में उन्हें 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिससे वे IPL कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। बिहार के इस युवा खिलाड़ी ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया, 'जब मैंने डोमेस्टिक डेब्यू किया, तभी से RR की स्कॉटिंग टीम मुझ पर नजर रखे हुए थी। मुझे यकीन था कि मैं RR में जा सकता हूं क्योंकि मेरा ट्रायल उनके साथ बहुत अच्छा रहा था।' वैभव का मानना है कि राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ने के बाद उनके खेल और जीवन में काफी सुधार आया है।