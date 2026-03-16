ICC ट्रॉफी चोरी करके लानी है… बांग्लादेश से सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान के पूर्व स्टार खिलाड़ी ने खोया आपा

टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में किरकिरी कराने के बाद पाकिस्‍तान की टीम बांग्‍लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज भी हार गई है। टीम के इस बेहद घटिया प्रदर्शन को देख पूर्व पाकिस्‍तानी क्रिकेटर तिलमिला उठे हैं। पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज कामरान अकमल ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हारने के बाद जमकर भड़ास निकाली। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी वाली टीम रविवार को ढाका में खेले गए निर्णायक मैच में 11 रनों से हार गई, जिसके चलते बांग्लादेश ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम और फखर जमान में युवा खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहे और दबाव के आगे घुटने टेक दिए।