RR ने अचानक क्यों बदला कप्तान? GT के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी भी नहीं करेंगे फील्डिंग, देखें प्लेइंग 11

इस मुकाबले में जो भी टीम जीत दर्ज करेगी, वह प्लेऑफ के और करीब पहुंच जाएगी। दोनों टीमों ने अब तक 10-10 मुकाबले खेले हैं और 6-6 मैचों में जीत हासिल की है। राजस्थान रॉयल्स जहां 12 प्वाइंट्स के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूद है, वहीं इतने ही अंकों के साथ गुजरात टाइटंस पांचवें स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने पिछले 6 मुकाबलों में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं, जो टीम के लिए चिंता का विषय है। दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस ने पिछले 6 में से 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं और टीम शानदार लय में नजर आ रही है।