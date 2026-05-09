वैभव सूर्यवंशी फिर से छीन लेंगे ऑरेंज कैप? जानें कितने रन बनाने पर निकल जाएंगे सबसे आगे

आपको बता दें कि फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन के पास ऑरेंज कैप है, जिन्होंने 11 मैचों में 54.89 की औसत से 494 रन बनाए हैं। क्लासेन का स्ट्राइक रेट 157 से अधिक का है और उन्होंने 23 छक्के लगाए हैं। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 475 रन बनाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल ने 11 मैचों में 468 रन बनाए हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन 409 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 404 रन बनाए हैं और वह पांचवें स्थान पर मौजूद हैं। ऐसे में सूर्यवंशी के पास आज फिर ऑरेंज कैप पर कब्जा करने का मौका होगा।