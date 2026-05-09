IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंच पाएगी दिल्ली कैपिटल्स या खत्म हो चुकी हैं उम्मीदें? यहां समझें समीकरण

सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 मैचों में से 7 में जीत हासिल की है और 14 अंकों के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर है। पंजाब किंग्स के 10 मैचों में 13 अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी 10 मैच खेल लिए हैं और 6 में जीत हासिल की है। टीम तीसरे स्थान पर मौजूद है। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस ने भी 10-10 मैचों में से 6-6 में जीत हासिल की है। नेट रनरेट बेहतर होने की वजह से रियान पराग एंड कंपनी चौथे स्थान पर है, जबकि गुजरात टाइटंस 5वें स्थान पर है। आखिरी 7 में से 5 मैच जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स भी प्लेऑफ की रेस में शामिल हो गई है। सीएसके के पास 4 मैच और बचे हैं। टीम चारों मैच जीतकर निश्चित तौर पर अगले दौर में पहुंच जाएगी, लेकिन अगर वह एक भी मैच हार जाती है, तो उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी।