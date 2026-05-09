RR vs GT Head-to-Head: राजस्थान पर भारी रही है गुजरात की टाइटंस, क्या आज जयपुर में बदलेगा इतिहास? देखें पिछले 5 मैचों के नतीजे

RR vs GT head to head: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में आज राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच जो मुकाबला होने जा रहा है, वह सिर्फ मैदान की लड़ाई नहीं बल्कि आंकड़ों का भी बड़ा खेल है। रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान की टीम शुरुआती जीत के बाद थोड़ी लड़खड़ा गई है (पिछले 5 में से 3 हार), वहीं शुभमन गिल की गुजरात लगातार तीन जीत के साथ जबरदस्त लय में लौट आई है।