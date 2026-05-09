RR vs GT Head-to-Head: राजस्थान पर भारी रही है गुजरात की टाइटंस, क्या आज जयपुर में बदलेगा इतिहास? देखें पिछले 5 मैचों के नतीजे

राजस्थान के कप्तान रियान पराग और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल (Photo - IANS)
RR vs GT head to head: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में आज राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच जो मुकाबला होने जा रहा है, वह सिर्फ मैदान की लड़ाई नहीं बल्कि आंकड़ों का भी बड़ा खेल है। रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान की टीम शुरुआती जीत के बाद थोड़ी लड़खड़ा गई है (पिछले 5 में से 3 हार), वहीं शुभमन गिल की गुजरात लगातार तीन जीत के साथ जबरदस्त लय में लौट आई है।
अगर हम इतिहास की बात करें, तो अब तक दोनों टीमों के बीच 9 मुकाबले हुए हैं। इसमें गुजरात टाइटंस ने 6 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 3 मैच ही जीत पाई है।
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|गुजरात टाइटंस (GT)
|9
|6
|3
|राजस्थान रॉयल्स (RR)
|9
|3
|6
दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में दबदबा बनाने वाली गुजरात को राजस्थान ने 2026 के इस सीजन में दो बार धूल चटाई है।और पिछले 5 मुकाबलों की बात करे तो -
आज का मैच राजस्थान के जयपुर में है, लेकिन यहां भी गुजरात ने राजस्थान को परेशान किया है। इस मैदान पर हुए 3 मैचों में से 2 गुजरात ने जीते हैं और केवल 1 राजस्थान ने। हालांकि, 2025 में राजस्थान ने यहां गुजरात को बुरी तरह हराया था, जहां उन्होंने 210 का टारगेट मात्र 16 ओवरों में हासिल कर लिया था।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें 4 बार भिड़ी हैं और मामला 2-2 की बराबरी पर है। 2022 का फाइनल गुजरात ने यहीं जीता था, लेकिन 2026 में राजस्थान ने यहां 6 रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी। वहीं गुवाहाटी में ये दोनों टीमें अब तक कभी आमने-सामने नहीं आई हैं।
राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर अकेले दम पर पावरप्ले में विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें बाकी गेंदबाजों (नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे) से सहयोग नहीं मिल रहा। दूसरी ओर, गुजरात अगर आज जीतती है, तो वह सीधे पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी।
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