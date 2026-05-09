LSG हो जाएगी प्लेऑफ्स की रेस से ऑफिशियली बाहर या CSK का बिगाड़ देगी खेल? रोमांचक हुआ समीकरण

पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर मौजूद है। टीम ने अब तक 10 में से 5 मैच जीते हैं, जबकि इतने ही मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। सीएसके ने अपने पिछले दो मुकाबलों में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8-8 विकेट से जीत दर्ज कर शानदार फॉर्म हासिल की है। चेन्नई सुपर किंग्स का लक्ष्य अपनी इस लय को बरकरार रखते हुए सीजन की छठी जीत दर्ज करना होगा, ताकि वह प्लेऑफ में जगह बनाने के और करीब पहुंच सके। उसे अगले दोनों मुकाबले LSG के खिलाफ खेलने हैं। इन दोनों मैचों को जीतकर वो प्लेऑफ्स की दहलीज पर पहुंच जाएगी लेकिन अगर दोनों मैच में हार जाती है तो उनकी उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी।