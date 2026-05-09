RR vs GT: वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड, सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर को भी पछाड़ा

IPL 2026 RR vs GT Match 52nd Update: आईपीएल 2026 के 52वें मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 गेंदों में 36 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी की बदौलत उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। वह आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। साथ ही उन्होंने विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी इस सीजन 40 छक्के पूरे कर चुके हैं और इस तरह उन्होंने विराट कोहली के 38 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों को भी पछाड़ दिया है।