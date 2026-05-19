प्लेऑफ्स के लिए बचा है सिर्फ एक टिकट, रेस में 5 टीमें, लेकिन इस टीम का दांव सबसे ज्यादा मजबूत

आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ का टिकट हासिल कर चुकी हैं। वहीं पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं। पंजाब किंग्स फिलहाल चौथे स्थान पर है और उसे सिर्फ एक मैच खेलना है। वहीं राजस्थान रॉयल्स पांचवें स्थान पर है और उसे दो मैच खेलने हैं। छठे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स और सातवें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स हैं। इन दोनों टीमों को एक-एक मैच खेलना है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स आठवें स्थान पर है और उसके भी दो मैच बाकी हैं।