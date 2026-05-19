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वैभव सूर्यवंशी की आज होगी टीम इंडिया में एंट्री? कुछ ही देर में वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए टीम का होगा ऐलान

India vs Afghanistan ODI series squad 2026: वैभव सूर्यवंशी को लेकर अजीत अगरकर की सिलेक्शन कमेटी ने लिया बड़ा फैसला। क्या भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज में मिलेगी जगह? जानिए शुभमन गिल की कप्तानी और टीम इंडिया का पूरा अपडेट।

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भारत

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Anshika Verma

May 19, 2026

Jitesh sharma on Vaibhav Suryavanshi

भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: IANS)

Vaibhav Sooryavanshi India squad selection update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों को परेशान करने वाले राजस्थान रॉयल्स (RR) के ओपनर वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी मंगलवार (19 मई) को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली एकमात्र टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान करने वाली है। हर किसी की नजर इसी बात पर टिकी थी कि क्या आईपीएल में रनों का अंबार लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी को सीधे नेशनल टीम का टिकट मिलेगा?

वैभव ने इस सीजन में 12 मैचों में 486 रन ठोक कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठा स्थान हासिल कर लिया है, जिसमें 1 शानदार शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला उनका स्ट्राइक रेट है, जो 234.78 का रहा है। इस दौरान उनके बल्ले से 43 छक्के और 43 चौके निकले हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे स्क्वाड में मिली जगह!

इस खतरनाक फॉर्म के बावजूद सूर्यवंशी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा नहीं होंगे। सिलेक्शन कमेटी ने उनके लिए एक अलग ही मास्टरप्लान तैयार किया है। नेशनल सिलेक्टर्स ने उनके टैलेंट को नोट किया है और उन्हें श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के खिलाफ होने वाली ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया ए (India A) स्क्वाड में शामिल किया है। यह सीरीज 9 से 21 जून तक श्रीलंका में खेली जाएगी। इंडिया ए की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे और रियान पराग उपकप्तान होंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि वैभव सिलेक्टर्स के राडार पर हैं और बहुत जल्द उन्हें सीनियर नेशनल टीम में प्रमोट किया जा सकता है। हो सकता है कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे दौरे पर सीनियर्स को आराम देकर वैभव को सीधे टी20 टीम में डेब्यू का मौका मिल जाए।

शुभमन गिल बने कप्तान, रोहित-विराट की वापसी

इस सीरीज से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि शुभमन गिल, जिन्हें 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। वे टेस्ट और वनडे दोनों सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी संभालेंगे। इस वनडे सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली भी मैदान पर वापसी करेंगे। हालांकि, कप्तान रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग की समस्या पर सिलेक्टर्स की पैनी नजर रहेगी। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और मोहसिन खान को भी मौका मिल सकता है।

मैच शेड्यूल और स्टेडियम

एकमात्र टेस्ट मैच: 6 से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम का यह पहला टेस्ट मैच होगा।

  • पहला वनडे: 14 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा।
  • दूसरा वनडे: 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा।
  • तीसरा वनडे: 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा।

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Updated on:

19 May 2026 12:28 pm

Published on:

19 May 2026 12:21 pm

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