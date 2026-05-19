वैभव सूर्यवंशी की आज होगी टीम इंडिया में एंट्री? कुछ ही देर में वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए टीम का होगा ऐलान

इस खतरनाक फॉर्म के बावजूद सूर्यवंशी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा नहीं होंगे। सिलेक्शन कमेटी ने उनके लिए एक अलग ही मास्टरप्लान तैयार किया है। नेशनल सिलेक्टर्स ने उनके टैलेंट को नोट किया है और उन्हें श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के खिलाफ होने वाली ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया ए (India A) स्क्वाड में शामिल किया है। यह सीरीज 9 से 21 जून तक श्रीलंका में खेली जाएगी। इंडिया ए की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे और रियान पराग उपकप्तान होंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि वैभव सिलेक्टर्स के राडार पर हैं और बहुत जल्द उन्हें सीनियर नेशनल टीम में प्रमोट किया जा सकता है। हो सकता है कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे दौरे पर सीनियर्स को आराम देकर वैभव को सीधे टी20 टीम में डेब्यू का मौका मिल जाए।