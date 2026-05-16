IPL ग्राउंड पर विराट के पर्सनल मूमेंट में कूदा रोबो-डॉग चंपक, नाराज़ कोहली ने कैमरे हटाने पर दिया बड़ा बयान

कोहली अब सिर्फ आईपीएल और वनडे फॉर्मेट खेलते हैं। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने लाइफ में कई बदलाव किए हैं। कोहली ने कहा, 'बेशक मैं अब बहुत कम खेल रहा हूं और यह हमेशा से मेरा प्लान था। मैं हमेशा से महसूस करता था कि मैं उस मोड़ तक खेलना चाहता हूं जहां मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊं जैसे मेरे पास देने के लिए कुछ और न बचे और फिर मैं चीजों को बहुत आसान बनाना चाहता हूं, मैं सिर्फ क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट के बजाय जिंदगी पर ध्यान देना चाहता हूं। यह उन फैसलों में भी आता है जो मैं मैदान से बाहर एक्टिव होकर ले रहा हूं। मैंने कमर्शियल तौर पर काम करने वाले दिनों की संख्या में भारी कटौती की है। मेरा ध्यान अब बिजनेस साइड पर ज्यादा है।'