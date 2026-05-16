KKR Playoff Scenario: कोलकाता के पास अब भी है प्लेऑफ में जगह बनाए का मौका, अजिंक्य रहाणे की टीम को करना होगा ये काम, पढ़ें पूरा गणित

KKR IPL 2026 Playoff Qualification Scenarios: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का प्रदर्शन अब तक मिला-जुला रहा है। टीम ने शुरुआती छह मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन इसके बाद शानदार वापसी करते हुए लगातार चार मैच जीते। हालांकि, पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) से हार का सामना करने के बाद उनका विजयी सिलसिला थम गया। इसके बावजूद KKR प्लेऑफ की दौड़ में खुद को मजबूती से बनाए हुए है।