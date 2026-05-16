Mohsin Naqvi IPL Final: भारत आएंगे मोहसिन नकवी, अहमदाबाद में देखेंगे IPL का फ़ाइनल! पाकिस्तानी PM से मांगी परमिशन

दरअसल, आईसीसी 21 मई को एक वर्चुअल बैठक करने जा रही है, जिसके बाद 30-31 मई को अहमदाबाद में आमने-सामने की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। यह बैठक आईपीएल फाइनल वाले वीकेंड के दौरान होनी है। ये मीटिंग्स आईसीसी की नियमित तिमाही बैठकें हैं। बैठक को मूल रूप से मार्च-अप्रैल में कतर के दोहा में आयोजित किया जाना था, लेकिन पश्चिम एशिया में उठे संकट के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह बैठक भारत में हो रही है।