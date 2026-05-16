IPL 2026: आज गुजरात के पास चमकने का दोहरा मौका! ऑरेंज और पर्पल कैप पर टाइटंस की नजर

Sai Sudharsan Orange Cap Runs: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में आज कोलकाता से ईडन गार्डन्स में यह महाभिड़ंत होने वाली है। लेकिन इस मैच में सिर्फ प्लेऑफ का टिकट ही दांव पर नहीं है, बल्कि गुजरात के खिलाड़ियों की नजरें आईपीएल की दो सबसे बड़ी कैप (ऑरेंज और पर्पल) पर भी टिकी हुई हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन से आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप आज छिन सकती है। गुजरात के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन की नजरें टीम को प्लेऑफ का टिकट दिलाने के साथ-साथ ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाने पर होंगी।