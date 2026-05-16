Anshul Kamboj Creates Unwanted Record: अंशुल कंबोज ने शुक्रवार को आईपीएल 2026 के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिर्फ 2.4 ओवर में 63 रन लुटा दिए। मिचेल मार्श और निकोलस पूरन उनकी जमकर धुनाई करते हुए उनकी गेंदों पर 8 छक्के और 3 चौके मारे। इसी के साथ आईपीएल के मौजूदा सीजन में सीएसके लिए सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले अंशुल कंबोज के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी जुड़ गया। वह अब आईपीएल इतिहास में संयुक्‍त रूप से एक पारी में सबसे ज्‍यादा छक्के खाने वाले गेंदबाज बन गए हैं।